Ultime Notizie – Polonia | entra in orfanotrofio con coltello | uccisa 16enne | 9 feriti

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Una adolescente è statae altre nove persone sono rimaste ferite a coltellate da un uomo che ha fatto irruzione in undi Lodz, nellale. Lo ha reso noto la portavoce della polizia di Lodz Aneta Sobieraj alla tv pubblica. L'aggressore è stato arrestato e la polizia ha aperto un'inchiesta per capire i motivi dell'attacco. "Purtroppo, a seguito di questa aggressione, una ragazza di 16 anni dell'è morta sul colpo e cinque persone sono state ricoverate in ospedale", ha aggiunto Sobieraj.