Ultime Notizie – Pedopornografia | arrestato 57enne lucchese con 10mila foto di bambini

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Gli investigatori della Sezione Operativa della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Lucca, coordinati dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Firenze, hannounitaliano, residente nella Piana di Lucca, per detenzione di una ingente quantità di materiale pedopornografico: si tratta di migliaia die decine di video con. L’attività di polizia giudiziaria è nata da una segnalazione proveniente dal Ncmec (National Center for Missing Exploited Children, un’organizzazione non governativa statunitense), in merito alla diffusione sulla rete internet di file dai contenuti pedopornografici attraverso un servizio online di conservazione di immagini che consente la ricerca nel web di immagini simili. L’attenta e scrupolosa analisi delle informazioni fornite permetteva di ...

Gli studenti del liceo Genovesi scendono in piazza e manifestano per la mancanza di spazi che dura ormai da sette lunghi anni che li costringe a estenuanti doppi turni . 'Oggi noi studenti del Liceo ...Tutte ledalla provincia di Roma e dall'Italia aggiornate in tempo reale: Cronaca, Politica, Attualità, Sport ed Eventi. Il Corriere della Città è una testata giornalistica registrata presso il ...'Questa per noi è una giornata di grande valore simbolico di sostegno all'imprenditoria campana e conferma la vicinanza della Regione a tutti i processi di sviluppo e alla realizzazione delle ...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie di oggi 10 maggio | Kuleba: «Non pensate a questa controffensiva come... Corriere della Sera

Posa della prima pietra, questa mattina, per il nuovo polo natatorio che sarà realizzato a Granaretto, nel nord del Comune di Fiumicino, grazie ad un milione e mezzo di fondi provenienti dal Pnrr e da ...Agenzia Berlino, 10 mag. “Non pensate a questa controffensiva come all’ultima, perché non sappiamo cosa ne verrà fuori. Se riusciremo a liberare i nostri territori… Leggi ...