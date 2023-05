Ultime Notizie – “Obbiettivo è una medaglia a Parigi 2024 | le onde di Tahiti adatte al mio surf’

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “Siamo a metà stagione al momento, è iniziata molto bene, ma è ancora molto lunga. Mancano ancora cinque tappe e ovviamente bisogna continuare a spingere, ad allenarsi e crederci. Venire agià pensando alle Olimpiadi dell’anno prossimo è una sensazione speciale e spero veramente di tornarci per i Giochi del, anche se per me la sede sarà, dall’altra parte del mondo, perché il Surf si disputerà lì, però passerò sicuramente a, magari con una”. Sono queste le parole del campione di surf italiano Leonardo Fioravanti daper i Laureus Awards in un’intervista all’Adnkronos, sui prossimi obbiettivi e sulle Olimpiadi di. L’azzurro grazie al 2° posto nel Billabong Pro Pipeline e ad altri piazzamenti di ...

Pioggia e neve come fosse un anticipo di inverno in Veneto, dove nelle24 ore il calendario pare aver fatto un passo indietro. Sulle Dolomiti, al di sopra dei 2.000 metri d'alltitudine, stava nevicando da ieri notte, mentre la pianura è spazzata da piogge ...Seguite tutte lecon gli aggiornamenti ogni 5 minuti sul tracker È un modo snervante di concludere la tappa, ma almeno per Malizia il morale resta alto. "Abbiamo un'ultima battaglia ...Il Giro dell'Appennino non dimentica come sempre il passato: doveroso quindi il passaggio davanti al Museo dei Campionissimi a Novi e a Pasturana teatri di molti raduni delleedizioni. Il ...

Ucraina ultime notizie. Kiev, Kuleba: questa controffensiva potrebbe non essere l’ultima. Azov, ... Il Sole 24 ORE

Da decenni questi ultimi stanno subendo il terribile processo di "morte bianca", ovvero il coral bleaching, che ne comporta la perdita del colore [come succede ai capelli dopo la decolorazione tramite ...L'attuale fidanzata di De Niro è Tiffany Chen. Page Six racconta come una delle ultime foto della coppia mostri proprio il pancione di Chen che è una istruttrice di arti marziali. Insieme hanno ...