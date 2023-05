Ultime Notizie – ‘Ndrangheta | maxi blitz dei carabinieri | 61 fermi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 10 maggio 2023) E ‘ in corso dalle prime ore della mattina undeinella provincia di Vibo Valentia e sul territorio nazionale contro la. L’operazione antimafia Maestrale–Carthago è condotta dal comando provinciale dei, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri. Sono in campo oltre 500 militari che stanno eseguendo 61di indiziato di delitto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione