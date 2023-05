Ultime Notizie – Milan-Inter | Inzaghi | Potevamo segnare di più | ora ultimo sforzo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 10 maggio 2023) (Adnkronos) – “Sono molto soddisfatto. Abbiamo fatto un primo tempo straordinario,fare più di due gol ma è stata una grande gara. Siamo in vantaggio, ora ci sarà una gara di ritorno in casa con il nostro pubblico. Sappiamo che dobbiamo fare ancora un grandissimoper un sogno”. Queste le parole del tecnico dell’Simonea Prime Video dopo il successo per 2-0 contro ilnella semifinale di andata di Champios. “Dove abbiamo vinto? I ragazzi sono stati molto lucidi, hanno messo la testa, hanno coperto ogni zona del campo. Anche chi è entrato ha dato il suo contributo. Siamo felici ma ci manca ancora un pezzo”, ha aggiuntoche su come gestirà questa settimana, ha spiegato: “diciamo che fra 72 ore abbiamo una partita importantissima contro il ...