Ultime Notizie – “In Veneto sono previste +15% presenze ma mancano 10mila stagionali”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Incirca 60mila i lavoratori del comparto turistico alberghiero e il 55% è rappresentato dagliad oggi coperto solo il 15% delle richieste, restano vacanti 10 mila posti di lavoro per l’estate 2023 secondo l’osservatorio Federalberghi. Tante opportunità d’impiego che non trovano risposta nel mercato del lavoro. Per rispondere a questo problema/opportunità nasce ‘Turismo, Giovani, Imprese, Lavoro: ilverso Milano Cortina 2026? il progetto quadriennale lanciato a ottobre 2021 da Manageritaliae Ciset che coinvolge tutti gli stakeholder privati e istituzionali del turismo della Regione. Al centro del progetto il tema sempre più cruciale: il capitale umano e in particolare i giovani. A ottobre 2022 ha preso il via la prima tappa con l’evento ...

Il battibecco a distanza tra i due riaccende vecchie ruggini acuite dalleelezioni ... Leggi i commenti Calcio Estero: tutte le10 maggio - 13:55CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle...indiscrezioni Rugati spiega motivo delle sue Instagram stories Rugati difende Claudia da... in particolare in seguito alleInstagram stories pubblicate dai due. Si era iniziato a parlare ...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie di oggi 10 maggio | Kuleba: «Non pensate a questa controffensiva come... Corriere della Sera

I due ex tronisti di Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Luca Salatino, hanno fatto pace dopo un periodo di allontanamento. Ecco cosa ha raccontato Ranieri sulla situazione.Stéphane Séjourné, the secretary general of French President Emmanuel Macron's Renaissance party, was quoted by daily newspaper Le Figaro on Wednesday as calling the migration policies of Italian Prem ...