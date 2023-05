Ultime Notizie – gol di Dzeko e Mkhitaryan

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’Inter batte il Milan in trasferta per 2-0 nell’andata delle semifinali di Champions League. I nerazzurri vincono il derby europeo con i gol di, a segno nei primi 11 minuti, e ipotecano la qualificazione alla finale. Martedì prossimo, nel match di ritorno, la formazione di Inzaghi – padrona di casa – potrà permettersi anche una sconfitta di misura. LA PARTITA – Pronti, via e l’Inter prova a prendere in mano le redini dell’incontro insediandosi nella metà campo rossonera. I nerazzurri sfondano subito. Al 7? corner da sinistra,trova spazio e tempo per il sinistro al volo: gol, 0-1. Il Milan accusa il colpo, l’Inter gioca sul velluto e all’11’ raddoppia. Dimarco scappa a sinistra e mette un pallone rasoterra al limite dell’area, Lautaro lascia perche affonda e buca ...