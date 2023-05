Ultime Notizie – gli acquisti bio segnano il passo nel 2022

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dopo aver ceduto il 4,6% nel 2021, le vendite di alimenti e bevande biologiche hanno spuntato lo scorso anno una crescita dello 0,5%, inferiore alle aspettative soprattutto in un contesto fortemente inflattivo (+9,1% la crescita dei prezzi dell’agroalimentare nel). Nello stesso anno, sottolinea l’Ismea nel report “Biologico: glialimentari delle famiglie”, la spesa complessiva dell’agroalimentare è salita del 6,4% ed è la prima volta che il biologico diverge in negativo dall’andamento complessivo del settore. Per effetto di queste dinamiche, si riduce l’incidenza del biologico sul totale della spesa agroalimentare: con 3,66 miliardi di fatturato nel canale domestico nel, il peso del bio scende al 3,6% contro il 3,9% del 2021. L’analisi per categorie evidenzia ancora una crescita delle vendite nei comparti ...

E da quel momento lesul futuro dell'Azienda Pubblica e dei suoi conduttori si sono sprecati online e sulla carta stampata. In questeore il quotidiano Il Corriere della sera è venuto ...Le previsioni di tre mesi fa stimavano una crescita per il 2023 del +1,8%: leproiezioni, invece, fotografano una sensibile frenata dei consumi per l'anno scorso (+0,7%). Su questo incide ......confortanti da Dybala e WijnaldumPoco più di 24 ore a una delle partite più importanti ... Nelleore si era sparsa la voce di alcuni acciacchi, di ricadute, con la lente d'ingrandimento ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 10 maggio. DIRETTA Sky Tg24

Si avvicina la partita più importante della stagione per la Roma. I giallorossi che sembrano aver perso il treno quarto posto a causa degli ultimi negativi risultati in campionato, si focalizzeranno ...E' stata ultimata nelle ultime ore l'installazione di 9 nuove telecamere di videosorveglianza in vari punti strategici del territorio comunale. Nello specifico, sei apparecchi sono stati installati a ...