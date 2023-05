Ultime Notizie – Enel | Paolo Scaroni nuovo presidente

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Via libera dell’Assemblea degli azionisti dialla lista del Mef per il Cda con il 49,1089% (lista Assogestioni 43,49%, lista Covalis 6,94%) e alla nomina diin quantodel gruppo energetico. Ad annunciare i risultati iluscente dell’, Michele Crisostomo. A favore della nomina diproposto dal Mef hanno votato il 97,24% (contro hanno votato lo 0,66%). Nelcda difigurano), Flavio Cattaneo che dovrebbe essere nominato amministratore delegato nel corso del prossimo cda, Alessandro Zehenter, Johanna Arbib, Fiammetta Salmoni, Olga Cuccurullo che erano nella lista del Mef. Nel ...

Far conoscere per saper riconoscere e intervenire tempestivamente . I pediatri dell' Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino in aula nelle vesti di docenti per formare alunni, insegnanti ...Lo Spi Cgil, con Auser Avellino e FederConsumatori Avellino venerdì prossimo, 12 maggio , manifestano con un corteo e sit - in presso lo spazio antistante la Prefettura di Avellino. Il corteo partirà ...' Una festa bellissima per l'Irpinia. Buona la prima. E anche la replica con la tappa Atripalda - Salerno . La nostra Irpinia è ancora protagonista, con tanti comuni che attraversati dalla carovana ...

Ucraina ultime notizie. Kiev, Kuleba: questa controffensiva potrebbe non essere l’ultima. Azov, ... Il Sole 24 ORE

Tutte cose dette dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nella conferenza stampa seguita alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Milano, riunitosi dopo i casi di stupro ...Holger Rune non vede l'ora di debuttare nel Master 1000 di Roma e diventare uno dei grandi protagonisti, ma nel frattempo si è concesso un'interessante intervista ai microfoni di Sky Sport. Il ...