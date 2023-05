Ultime Notizie – Digital twin per la gestione della città | l’esperienza di Bologna

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il Comune diha investito 7 milioni di euro per creare un gemello, ovvero un modello virtuale per raccogliere e analizzare grandi volumi di dati sullafisica, che la renderà pronta ad adattarsi a crisi e nuove esigenze, a cominciare dalle decisioni in ambito urbanistico, che potranno essere prese coinvolgendo anche i cittadini. Se n’è parlato oggi nel panel ‘Ilper il governo e la’ a REbuild 2023, il meeting sul futuro dell’edilizia in corso a Riva del Garda. Si tratta di un grande progetto che il Comune ha costruito insieme all’Università die alla Fondazione Bruno Kessler e che vedecome ...

Analogo andamScattano le vendite sulle banche ( - 3,73% Banco Bpm, - 1,67% Intesa Sanpaolo e - 2,17% Mps) dopo i forti rialzi dellegiornate. Giu' anche Banca Mediolanum ( - 2,17%), dopo i conti e i dati ...Questesono dei brevi video pensati per gli sviluppatori, che permettono loro di creare delle clip del formato dello schermo di un iPhone (dunque in verticale) per la promozione su App Store ...

Ucraina ultime notizie. Kiev, Kuleba: questa controffensiva potrebbe non essere l’ultima. Azov, ... Il Sole 24 ORE

Prese di beneficio sulle banche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mag - Il decimo calo mensile consecutivo dell'inflazione americana, scesa su base annuale ai minimi da maggio 2021, non bast ...Nel giorno dei festeggiamenti dello scudetto del Napoli, la Fiorentina esce sconfitta per 1-0 dallo Stadio Diego Armando Maradona. Come di consueto la ...