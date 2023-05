Ultime Notizie – Covid | inchiesta morti Bergamo | interrogati Conte e Speranza

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “Ha risposto a tutte le domande, ha spiegato quanto accaduto dal 26 febbraio al 6 marzo. È stato esauriente, ci fidiamo dei giudici”. Così l’avvocato Caterina Malavenda, difensore dell’ex premier Giuseppe, al termine dell’interrogatorio davanti al tribunale dei Ministri di Brescia, per rispondere dell’della procura diin cui è accusato, insieme all’ex ministro della Salute Roberto, di omicidio colposo ed epidemia colposaper la gestione delle prime fasi della pandemia. In particolareha spiegato il verbale del pomeriggio del 2 marzo 2020 sulla mancata zona rossa in Val Seriana. L’interrogatorio è durato circa un’ora e l’ex premier, che non si è mostrato ai giornalisti, “ha dato la sua versione” conclude il legale. L’avvocato, nei prossimi giorni, depositerà una ...