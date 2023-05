Ultime Notizie – Carburanti | prosegue il calo dei prezzi per benzina e gasolio

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nuovo giorno di quiete sui listini deiconsigliati deialla pompa. In lieve rialzo le quotazioni petrolifere. Ancora in lievele medie nazionali deipraticati alla pompa. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,824 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,824, pompe bianche 1,824), diesel a 1,671 euro/litro (-5, compagnie 1,672, pompe bianche 1,669).servito a 1,962 euro/litro (-4, compagnie 2,001, pompe bianche 1,885), diesel a 1,813 euro/litro (-4, compagnie 1,854, pompe bianche 1,733). Gpl servito a 0,757 euro/litro ...

A conferma di ciò, alcuni hanno pubblicato la cronologia relativa all'utilizzo del microfono , che può essere visualizzata attraverso la dashboard della privacy di Android nelleversioni dell'......codoipo cefap friuli cefap gorizia cefap pordenone corsi amministrazione corsi cefap corsi gratis corsi soft skills corso competenze digitali corso inglese gratis corso tedesco gratis...Milan - Inter: lesulle formazioni Per Pioli le speranze di riavere Leao già nella gara d'andata sono davvero scarse . L'esterno portoghese farà dei controlli la mattina della partita ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 10 maggio. DIRETTA Sky Tg24

Jack Ryan di Tom Clancy ritorna per un’ultima stagione. La quarta e ultima della serie distintiva del servizio streamingdebutterà il 30 giugno su Prime Video con due episodi disponibili ogni venerdì ...Quella con il Leverkusen per la Roma è la terza semifinale europea di fila. Dopo il ko col Manchester United (2021) in Europa League, è arrivata la vittoria col Leicester in Conference League (2022).