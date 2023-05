Ultime Notizie – Benevento | gip archivia ipotesi peculato per sindaco Mastella

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il gip diha depositato ieri il decreto dizione con riferimento alla posizione di Clementedel capoluogo sannita, indagato perin merito al presunto utilizzo improprio dell’applicazione ‘Sindaci in contatto 2.0’. Il gip ha accolto la richiesta dizione avanzata dalla Procura di. “Ancora una volta è stato respinto ai mittenti l’odio che in modo ostinato cercano di riservarmi, intasando il Tribunale con denunce infondate”, dichiaracon riferimento a diversi esposti-denuncia presentati e a seguito dei quali sono scattate le indagini. “Proseguirò nell’opera amministrativa, pienamente rispettosa della legalità, che solo evidenti benefici sta portando e continuerà a portare alla ...

Gli istituti di pena di contrada Capodimonte, a Benevento , e di Airola hanno una comune emergenza: le carenze sanitarie . La denuncia è scattata dopo la doppia visita, promossa su iniziativa della ...Roizman, 60 anni, tra lefigure importanti dell'opposizione in Russia non finite dietro le sbarre, rischia fino cinque anni di prigione. In queste immagini è fuori dalla corte di Oktyabrsky, ...Nellesettimane sono stati sviluppati i contributi forniti dalle associazioni della filiera ed entro maggio sarà convocato nuovamente il tavolo con tutti i rappresentanti del settore.

Ucraina, ultime notizie. Kiev: «Liberati oltre 2 chilometri in area Bakhmut». Capo Wagner: rischio ... Il Sole 24 ORE

«Mio marito ha molestato sessualmente mia figlia. È successo diverse volte. Era un mostro. Lei non gli parlava più da due anni. Non solo le ha rovinato la vita, ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...