Ultime Notizie – 730 precompilato 2023 | invio possibile da domani | rimborso | quando arriva

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Disponibile dal 2 maggio, dagiovedì 11 maggio saràinviare la dichiarazione dei redditi precompilata. Maarriverà il? 730, Cos’è – Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene ildell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga. Inoltre, l’Agenzia delle ...

Il battibecco a distanza tra i due riaccende vecchie ruggini acuite dalleelezioni ... Leggi i commenti Calcio Estero: tutte le10 maggio - 13:55CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle...indiscrezioni Rugati spiega motivo delle sue Instagram stories Rugati difende Claudia da... in particolare in seguito alleInstagram stories pubblicate dai due. Si era iniziato a parlare ...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie di oggi 10 maggio | Kuleba: «Non pensate a questa controffensiva come... Corriere della Sera

I due ex tronisti di Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Luca Salatino, hanno fatto pace dopo un periodo di allontanamento. Ecco cosa ha raccontato Ranieri sulla situazione.Stéphane Séjourné, the secretary general of French President Emmanuel Macron's Renaissance party, was quoted by daily newspaper Le Figaro on Wednesday as calling the migration policies of Italian Prem ...