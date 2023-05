UE Pro Vita Famiglia | In voto Convenzione Istanbul inaccettabile astensione firmatari Manifesto pro vita

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Strasburgo, 10 maggio 2023 «E’ grave che il Parlamento Europeo abbia votato a favore della ratifica delladi, che propone al suo interno istanze Lgbtqia+, per le aree di competenza esclusiva dell’Unione Europea. Questo, infatti, non esclude potenziali future conseguenze e ingerenze ideologiche sugli ordinamenti interni degli Stati Membri. Restiamo sorpresi dal fatto che gli eurodeputati Fidanza, Nesci e Procaccini (FdI-Ecr), Campomenosi, Sardone, Tovaglieri e Zanni (Lega-Id) e Salini (FI-Ppe) che nel 2019 hanno sottoscritto il nostroValoriale impegnandosi a “contrastare in ogni modo” l’indottrinamento gender nelle scuole e “far rispettare a ogni livello” la priorità educativa dei genitori, oggi si siano astenuti anziché votare contro come avevano promesso, tradendo la fiducia degli elettori e di chi ...

UE. Pro Vita Famiglia: In voto Convenzione Istanbul inaccettabile ... Adnkronos

