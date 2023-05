Ue | Meloni “Nuovo Patto di Stabilità consideri sfide e investimenti”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – “Con il presidente Fiala siamo d'accordo sul fatto che le nuove regole non possano non tenere conto delle grandiche l'Europa si è data. Se l'Europa si è data degli obiettivi sulla transizione verde e digitale non possiamo immaginare che con le nuove regole glinecessari per queste transizioni non vengano considerati”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia, parlando a Praga dopo l'incontro con primo ministro della Repubblica Ceca Petr Fiala.“Esattamente come accade per la difesa: in un momento in cui l'Europa decide di investire sulla difesa e sulla sua libertà, glinon possono non essere tenuti in considerazione nel calcolo del rapporto tra deficit e Pil – ha aggiunto-. C'è quindi ancora lavoro da fare sul ...