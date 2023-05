Udienza generale | Papa Francesco incontra il Patriarca della Chiesa Copta | “Rimaniamo fratelli”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’abbraccio delcon il capoortodossa, ilTawadros II. Il suo lungo saluto ae, insieme, il ricordo dei tanti martiri ancora presenti in terra libica. In una piazza San Pietro bagnata dalla pioggia,, come di consueto i fedeli per l’settimanale e un incontro L'articolo proviene da La Luce di Maria.

2023 - 05 - 10 09:38:44 Il Papa: preghiamo per la martoriata Ucraina Il Papa, al termine dell', ha invitato a rivolgere preghiere alla Madonna, in questo mese di maggio a lei dedicato,...... secondo quanto riporta La Verità si è difesa per questo reato nel corso dell'preliminare ... Nel registro, secondo la procura di Firenze, avrebbe preso visione di informazioni anche ...Il Papa, al termine dell', ha invitato a rivolgere preghiere alla Madonna, in questo mese di maggio a lei dedicato, in particolare per la pace nella 'martoriata Ucraina'. 'Recitando ...

Il Papa e l'abbraccio a Tawadros: la sua visita aiuti a crescere nella ... Vatican News - Italiano

Città del Vaticano – Sotto la pioggia migliaia di persone hanno ricevuto benedizione congiunta del Papa cattolico e, contemporaneamente, del Papa della Chiesa ortodossa ...Ieri 9 maggio l’udienza a Mansura, città sul delta del Nilo in Egitto, contro Patrick Zaki. Accusato di aver diffuso false notizie sul governo egiziano, il giudice del processo non si è presentato in ...