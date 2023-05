Ucraina | ultime notizie Kiev | «Liberati oltre 2 chilometri in area Bakhmut» Capo Wagner | rischio accerchiamento

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La Casa Bianca ha reso omaggio al giornalista dell’Afp Arman Soldin, ucciso ieri nell’orientale, affermando che il mondo è in debito con i giornalisti che hanno perso la vita per coprire il conflitto. La Gran Bretagna è pronta a inserire formalmente il gruppo di milizianinella lista delle organizzazioni terroristiche, a fianco di al-Qaeda e dello Stato Islamico (Isis). Gli Stati Uniti continuano ad addestrare 2mila soldati ucraini nel campo militare di Grafenwoehr, in Germania.