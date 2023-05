Ucraina | Prigozhin | “Wagner ha ricevuto solo 10% munizioni a Bakhmut”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il capo del gruppo, Yevgeny, è tornato a lamentarsi con il ministero russo della Difesa del fatto che i suoi mercenari non stanno ancora ricevendo abbastanza, nell’orientale. In un audio diffuso su Telegram,ha affermato che il ministero della Difesa – che ha promesso di garantire a tutte le unità combattenti le risorse di cui hanno bisogno – ha tenuto lunghe riunioni sulla questione delle forniture di proiettili, ma che non c’è stata ancora alcuna svolta. “Non stiamo ricevendo abbastanza, stiamo ricevendoil 10%”, ha riferito, sottolineando che i suoi uomini stanno comunque continuando ad avanzare a. L'articolo proviene da ...

...patria" Anche in questa giornata a far sentire la sua voce dissonante è stato Yevgeny, ... i vertici militari, accusandoli di "ingannare" Putin con rapporti falsi sulla situazione ine ...Leggi anche, Kiev: reggimento Azov avanza a Bakhmut, Gb pronta a inserire Wagner in lista terroristi a fianco di Isis e al - Qaeda: "Unità russa fuggita da Bakhmut, ......combattenti continuano a non ricevere abbastanza proiettili dal ministero della difesa di Mosca per sostenere l'avanzata nella cittàorientale di Bakhmut. In una dichiarazione audio...

(Adnkronos) – Il capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, è tornato a lamentarsi con il ministero russo della Difesa del fatto che i suoi mercenari non stanno ancora ricevendo abbastanza munizioni a ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Giornalista francese ucciso in attacco russo. LIVE ...