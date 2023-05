Ucraina | Macron ricorda il giornalista dell' Afp ucciso da razzi - Missili russi su Kupyansk

...29esprime il suo cordoglio per il giornalista ucciso Il presidente francese Emmanuelha ricordato il giornalista dell'agenza di stampa francese Afp Arman Soldin, ucciso in...Poco prima chiarisce che "un'europea e prospera è davvero la cosa migliore che possiamo ... Manfred Weber del Ppe tira la solita frecciatina al presidente francese Emmanuele mette le ...Ma poi l'attacco aappare ancor più chiaro nel riferimento a "i nostalgici del sogno della ... che ha sbloccato il percorso di allargamento per l', spinge ora sui Balcani occidentali. E ...

Macron lavora a un piano di pace per l’Ucraina: “Sul tavolo in estate” la Repubblica

Von der Leyen si è recata in visita nella capitale ucraina in occasione della Giornata dell'Europa, mentre sulla Piazza Rossa di Mosca si è tenuta la "Parata della vittoria" sul nazismo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...