Ucraina | Lula offre mediazione Brasile per risoluzione conflitto

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Brasilia, 10 mag. (Adnkronos) - Il presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva proporrà Brasilia come mediatore per ladelucraino durante il vertice del G7, che si terrà a Hiroshima, in Giappone, il 20 e 21 maggio. Parlando in conferenza stampa congiunta con il primo ministro olandese Mark Rutte, il leader brasiliano ha dichiarato: "La continuazione della guerra causerà solo più morti. Quindi, dobbiamo trovare qualcuno che sia in grado di discutere di pace, e ilè pronto per questo".ha aggiunto di aver già discusso la questione con il presidente cinese e il primo ministro britannico, e che ne intende parlare con il presidente dell'Indonesia e con gli altri leader che incontrerà al vertice del G7. Secondo il presidente brasiliano, la situazione in ...

ha detto che l'ha il diritto di resistere e ha definito 'inaccettabile occupazione del suo territorio e la l'Ue ha le sue ragioni per difendere Kiev. Ma ha aggiunto che il Brasile e ...Martedì, il presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva ha ribadito che, per il suo Paese, "... che gli spiega le ragioni del sostegno della Nato all'"per tutto il tempo necessario. Per ......alle iniziative portate avanti da Cina e Brasile per la pace nel conflitto in. "Sosteniamo fermamente le iniziative diplomatiche di pace del presidente Xi Jinping e del presidenteda ...

Il presidente brasiliano incontra Mark Rutte e definisce inaccettabile l'invasione russa. Nello stesso tempo dice che il Brasile lavorerà per un compromesso che garantisca la pace ...La Casa Bianca ha reso omaggio al giornalista dell’Afp Arman Soldin, ucciso ieri nell’Ucraina orientale, affermando che il mondo è in debito con i giornalisti che hanno perso la vita per coprire il co ...