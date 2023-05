ha detto che l'ha il diritto di resistere e ha definito 'inaccettabile occupazione del suo territorio e la l'Ue ha le sue ragioni per difendere Kiev. Ma ha aggiunto che il Brasile e ...Martedì, il presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva ha ribadito che, per il suo Paese, "... che gli spiega le ragioni del sostegno della Nato all'"per tutto il tempo necessario. Per ......alle iniziative portate avanti da Cina e Brasile per la pace nel conflitto in. "Sosteniamo fermamente le iniziative diplomatiche di pace del presidente Xi Jinping e del presidenteda ...

Ucraina, Lula: “Invasione russa inaccettabile, il Brasile lavorerà per la pace” Globalist.it

La diretta con gli aggiornamenti dalla Guerra in Ucraina, arrivata al 441 giorno: nuovi attacchi russi sul territorio, ucciso un giornalista francese ...La Casa Bianca ha reso omaggio al giornalista dell’Afp Arman Soldin, ucciso ieri nell’Ucraina orientale, affermando che il mondo è in debito con i giornalisti che hanno perso la vita per coprire il co ...