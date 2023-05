Ucraina | Londra inserisce gruppo Wagner tra le organizzazioni terroristiche | Macron ricorda il giornalista dell' Afp ucciso

Lo ha rivelato il Times, affermando cheha lavorato per due mesi alla costruzione di un caso ... ucciso inmentre stava svolgendo il suo lavoro. 'Con coraggio, fin dall'inizio del ......reporter della France Presse che avevano coperto i primi giorni dell'invasione russa dell'... Reclutato a Roma nel 2015 come stagista, prima di raggiungere l'ufficio di corrispondenza di......americano non ci sono i missili a lungo raggio che invece secondo il Washington Post sembra pronta a inviare. In un bando di gara pubblicato il 2 maggio dal Fondo internazionale per l', ...

Ucraina, Usa: nuove armi. Londra prepara invio missili a lungo raggio Adnkronos

Il Regno Unito avrebbe inserito formalmente il gruppo Wagner tra le organizzazioni terroristiche. Lo ha rivelato il Times, affermando Londra ha lavorato per ...L'amministrazione Biden non ha in programma di seguire l'esempio della Gran Bretagna nell'inviare missili a più lungo raggio all'Ucraina. Lo scrive oggi Politico, sulla base di affermazioni di alcuni ...