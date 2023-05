Ucraina | Kuleba | “Questa controffensiva potrebbe non essere l’ultima”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 maggio 2023) "Per vincere la guerra abbiamo bisogno di armi" “Non pensate acome al, perché non sappiamo cosa ne verrà fuori. Se riusciremo a liberare i nostri territori con, allora alla fine direte sì, è stata, ma se no, allora significa che dobbiamo prepararci per la prossima”. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro, in un’intervista alla Bild. A una domanda su quali richieste avanzerebbe alla Germania,ha risposto: “Da un punto di vista tattico, ovviamente, si tratta di armi, perché per vincere la guerra servono armi, armi e ancora armi. La Germania ne ha molte, e molto dipende dalla Germania. Perché avete un’industria degli ...