Ucraina | Gb pronta a inserire Wagner in lista terroristi a fianco di Isis e al-Qaeda

(Di mercoledì 10 maggio 2023) (Adnkronos) – La Gran Bretagna èformalmente il gruppo di milizianinelladelle organizzazioniche, adi al-e dello Stato Islamico (). Lo scrive il Times citando una fonte del governo britannico e parlando di una misura per esercitare ulteriore pressione nei confronti della Russia. La decisione sarebbe ”imminente” e dovrebbe essere formalizzata nelle prossime settimane, aggiunge la fonte. Allo stesso modo i 331 deputati francesi hanno votato all’unanimità una risoluzione per chiedere all’Unione europea che il grupposia inserito nella suadi organizzazioniche. Queste misure renderebbero un reato penale appartenere al ...

...americano non ci sono i missili a lungo raggio che invece secondo il Washington Post sembraa inviare Londra. In un bando di gara pubblicato il 2 maggio dal Fondo internazionale per l', ...... del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, dopo che è passato più di un anno dall'inizio del conflitto in, teatro dell'invasione russa. La Russia 'al momento non è......oraa inviare a Kiev i missili a lungo raggio che l'amministrazione statunitense invece ha a lungo negato. In un bando di gara pubblicato il 2 maggio dal Fondo internazionale per l'a ...

Times, Gran Bretagna pronta a inserire la Wagner in lista terroristi - Aggiornamento del 10 Maggio delle ore 07:18 - Aggiornamento del 10 Maggio delle ore 07:18 RaiNews

(Adnkronos) - La Gran Bretagna è pronta a inserire formalmente il gruppo di miliziani Wagner nella lista delle organizzazioni terroristiche, a fianco di al-Qaeda e dello Stato Islamico (Isis). Lo scri ...La Casa Bianca ha reso omaggio al giornalista dell’Afp Arman Soldin, ucciso ieri nell’Ucraina orientale, affermando che il mondo è in debito con i giornalisti che hanno perso la vita per coprire il co ...