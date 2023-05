Ucraina | Fsb | ' arrestato ucraino che pianificava attentato contro capo polizia Kirillovka'

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Mosca, 10 mag. (Adnkronos) - Nella regione di Zaporozhzhia è statoun cittadinoche stava pianificando attacchi terroristicile autorità locali su istruzioni del regime di Kiev. Lo ha riferito il quartier generale dell'FSB per la regione, precisando che "ufficiali dei servizi speciali hanno identificato un cittadinodi 31 anni precedentemente condannato che è arrivato nella regione di Zaporizhzhia per svolgere attività di sabotaggio e terrorismo sotto la direzione della direzione principale dell'intelligence del Ministero della difesa dell'". "Il primo obiettivo del terrorista - proseguono i servizi russi - doveva essere ildel dipartimento didi, Yuri Balabin".

L'ha impedito un attacco da parte dell'intelligencecontro uno dei leader della centrale nucleare di Zaporozhzhia. Il cinque maggio il ministro per a Difesa Sergej Shoigu ha assegnato il ...Secondo i servizi di sicurezza interni () il piano è stato sventato e l'aereo ultraleggero Aeroprakt A - 32 che trasportava i droni, decollato dal villaggio di Blistov, nel nord dell', è ......è stato rilevato nello spazio aereo di Kiev ed è stato distrutto mentre in quasi tutta l'l'... Sempre ieri i servizi di sicurezza russi (, ex KGB) hanno annunciato di aver sventato ''un ...

Ucraina: Fsb, 'arrestato ucraino che pianificava attentato contro capo ... Il Tirreno

Gli attentati, realizzati o sfiorati, messi in campo da Kiev nella guerriglia contro la Russia che come una gigantesca partita a scacchi sta accelerando ogni giorno di più, scatenandosi sul territorio ...Quattro giorni dopo l'esplosione di due droni intercettati sul Cremlino, i servizi di sicurezza di Mosca hanno affermato di avere sventato un nuovo clamoroso attacco ucraino nel cuore della Russia: un ...