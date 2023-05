(Di mercoledì 10 maggio 2023)per lanell'est dell'delfrancese di France Presse Arman Soldin, 32 anni, rimasto ucciso il 9 maggio in seguito all'esplosione di un razzo nei pressi di Bakhmut, ...

per la morte nell'est dell'del giornalista francese di France Presse Arman Soldin, 32 anni, rimasto ucciso il 9 maggio in seguito all'esplosione di un razzo nei pressi di Bakhmut, ......29 Macron esprime il suoper il giornalista ucciso Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricordato il giornalista dell'agenza di stampa francese Afp Arman Soldin, ucciso in...La guerra inè giunta al giorno 441 .dalla comunità internazionale e dal presidente Macron per la morte di Arman Soldin, è stato ucciso nel corso di un bombardamento nell'Est dell'. Gli ...

Ucraina, cordoglio di Francia e Usa per la morte del giornalista Afp Agenzia askanews

"Siamo sconvolti nell'apprendere della morte oggi del video giornalista dell'Afp Arman Soldin nell'est dell'Ucraina. Tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari". Lo riferisce l'acc ...