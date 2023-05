Turista perde il cellulare durante la festa scudetto a Napoli | tifosi raccolgono 300 euro per risarcirla | ' Tornate | ci facciamo un selfie'

Non ci sono state esitazioni e in pochi minuti sono stati consegnati alla300 euro per un cellulare nuovo'. A detta di alcuni residenti del rione, laè rimasta estasiata dal gesto e ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ... variazione al percorso per avverse previsioni meteo Attualità [ 10/05/2023 ]il controllo ......21enne in bici travolto e ucciso. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare sold out. Le probabili formazioni Sport [ 10/05/2023 ]...

Scudetto Napoli, turista perde il cellulare durante la festa a Forcella e i tifosi raccolgono 300 euro per ris ilmattino.it

È il racconto straordinario del popolo napoletano, quello più popolare. Alcuni residenti di Forcella si sono uniti ai turisti per festeggiare la vittoria dello scudetto del ...È il racconto straordinario del popolo napoletano, quello più popolare. Alcuni residenti di Forcella si sono uniti ai turisti per festeggiare la vittoria dello scudetto del ...