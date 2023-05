Tunisia | spari vicino sinagoga a Djerba | 4 morti

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Le vittime sono due guardie della sicurezza e due visitatori E’ di quattro, due guardie della sicurezza e due visitatori, il bilancio di una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ierialladi Ghriba sull’isola di, in. Lo ha reso noto il ministero degli Interni tunisino, aggiungendo che l’aggressore è stato neutralizzato. L’agenzia di stampa Tap ha spiegato che a sparare è stato un guardiacoste che ha ucciso un suo collega e poi ha colpito in modo generalizzato. Altre 4 persone e 5 poliziotti sono rimasti feriti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

