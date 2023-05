... in quegli stessi luoghi (aveva provocato la morte di diciannove persone), queglihanno ... il nuovo traffico: i pirati assaltano i barchini per rubare il motore, convalidato l'arresto del ...E' di quattro morti, due guardie della sicurezza e due visitatori, il bilancio di una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri vicino alla sinagoga di Ghriba sull'isola di Djerba, in. Lo ha reso noto il ministero degli Interni tunisino, aggiungendo che l'aggressore è stato neutralizzato. L'agenzia di stampa Tap ha spiegato che a sparare è stato un guardiacoste che ha ...Anche un ufficiale della Guardia nazionale ucciso a 21 km di distanza. Gliseminano il panico nella sinagoga dove è in corso un pellegrinaggio con ...

Tunisia, spari vicino sinagoga a Djerba: 4 morti Adnkronos

Colpi di arma da fuoco sono stati uditi questa sera nei dintorni della sinagoga di Ghriba, sull’isola di Djerba, in Tunisia. La sparatoria, i cui contorni non sono ancora chiari, è avvenuta durante ...Colpi di arma da fuoco nella tarda serata di martedì in Tunisia, nei dintorni della sinagoga di Ghriba, nell'isola tunisina di Djerba, durante l'ultimo giorno del ...