Tunisia | attacco vicino a una sinagoga | 4 morti e 9 feriti ?Poliziotto uccide un collega e spara sui pellegrini

Sarebbe di 4 morti, tra cui l'attentatore, e nove feriti il bilancio dell'sferrato ieri sera contro la sinagoga di Ghriba, sull'isola di Djerba, in, dove era in corso un rito durante un pellegrinaggio a cui partecipavano anche numerosi stranieri. Secondo il ...Un militare apre il fuoco sull'isola di Djerba , in, per motivi ancora ignoti. Ed è strage: i morti sono almeno 4, incluso l'assalitore , i ...per scoprire "le ragioni di questocodardo".TUNISI. Sarebbe di 4 morti, tra cui l'attentatore, e nove feriti il bilancio dell'sferrato ieri sera contro la sinagoga di Ghriba da un ufficiale della Guardia nazionale che, poco prima, aveva ucciso un collega a 21 chilometri di distanza appropriandosi della sua pistola. ...

