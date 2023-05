Trump responsabile di aggressione sessuale ai danni di Carroll

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L'ex presidente degli Stati Uniti Donaldè stato giudicatodi "" da un tribunale civile di New York che doveva stabilire se avesse commesso uno stupro nel 1996 di un ex giornalista, che lo accusava anche di diffamazione, secondo i media. "Questo verdetto è una vergogna", ha subito reagito Donald. "Non ho assolutamente idea di chi sia questa donna", ha detto sul suo network Truth Social. I nove giurati hanno stabilito che Donaldnon è statodi uno "stupro" come accusato dall'ex editorialista E. Jean, hanno riferito i media americani tra cui il New York Times e la Cnn. Il tribunale civile federale di Manhattan ha anche stabilito che Donalddovrà pagare circa 5 ...