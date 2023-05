Trump | prima condanna | colpevole di abusi sessuali

Leggi su panorama

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’ex presidente statunitense Donaldè statoto in un processo civile per stupro da un tribunale di New York.dovrà risarcire con 5 milioni di dollari la giornalista E. Jean Carroll, che l’anno scorso lo aveva denunciato per stupro. Il giudice del tribunale che ha giudicato, Lewis A. Kaplan, ha spiegato che secondo la giuria non c’erano prove sufficienti per dimostrare che lo stupro fosse davvero avvenuto. La stessa giuria però ha ritenuto fondate le accuse di abuso sessuale, cioè cheabbia molestato sessualmente Carroll. In un comunicato stampa Carroll ha invece scritto che «questa vittoria non è solo mia ma di tutte le donne che hanno sofferto perché qualcuno non le ha credute».