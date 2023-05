Trump condannato per aggressione sessuale e diffamazione contro la giornalista Jean Carroll

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’ex presidente statunitense Donaldè statoin un processo civile per stupro dal tribunale federale civile di Manhattan, New York.dovrà risarcire con 5 milioni di dollari laE., che l’anno scorso lo aveva denunciato per stupro. Il giudice del tribunale che ha giudicato, Lewis A. Kaplan, ha spiegato che secondo la giuria non c’erano prove sufficienti per dimostrare che lo stupro fosse davvero avvenuto. La stessa giuria però ha ritenuto fondate le accuse di abuso, cioè cheabbia molestato sessualmente. Dei cinque milioni di risarcimento, circa 2 milioni dovranno essere pagati per l’abusoe 3 milioni per l’accusa di ...