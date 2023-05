Trump condannato per abuso sessuale e diffamazione Ma per i giudici non c' è certezza sulla penetrazione

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Donaldè stato ritenuto colpevole. La giuria di Manhattan ha emesso la sentenza sul caso Jean Carroll. L'ex presidente Usa, secondo la Corte, ha abusato sessualmente della donna ma non è provata la "", per questo è caduta l'accusa di stupro. Il tycoon, che ambisce a tornare alla Casa Bianca nel 2024, - si legge sul Corriere della Sera - dovrà pagare 5 milioni di dollari all'ex giornalista che lo ha accusato di averla stuprata nel 1996 in un camerino dei grandi magazzini Bergdorf Goodman di Manhattan. Si tratta di circa due milioni di dollari per abusi sessuali e tre milioni per, per aver definitopiattaforma social "Truth" il caso "un totale imbroglio", "una truffa e una bugia". Segui su affaritaliani.it