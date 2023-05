Trump colpevole di diffamazione e aggressione sessuale

Usa,: maxi risarcimento. Abuso e diffamazione Donaldè stato ritenuto. La giuria di Manhattan ha emesso la sentenza sul caso Jean Carroll, ex giornalista e scrittrice. L'ex ...... la giuria di un processo civile in corso a New York lo ha ritenutonon di un vero e ...questa sera dovrà difendersi nella sua prima uscita pubblica dopo la sentenza, in un dibattito ...Alla giornalista Carroll risarcimento da 5 milioni di dollari. Il tycoon: "Verdetto ...

Trump colpevole di aggressione sessuale e diffamazione contro la scrittrice Jean Carroll RaiNews

L'ex presidente statunitense Donald Trump non ha stuprato ma ha aggredito sessualmente la scrittrice Jean Carroll nei camerini di un grande magazzino nel 1996 e l'ha poi diffamata. Dovrà pagarle 5 mil ...Per i giudici c'è stata l'aggressione ma non è provata la "penetrazione". I fatti risalgono al 1996. Il tycoon: "Non ho idea di chi sia quella donna" ...