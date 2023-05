Trofeo Bonfiglio 2023 | dal 20 maggio via alla 63esima edizione

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il 20, a Milano, si apriranno le qualificazioni della nuovadel, il torneo tennistico Under 18 che da quest’anno sarà denominato J500. I partecipanti provengono da 47 Paesi sparsi per il mondo e alcuni nomi destano particolare attenzione: nella categoria maschile spicca Rodrigo Pacheco Mendez, quinto nel ranking internazionale, mentre tra le ragazze è la sedicenne giapponese Sara Saito, quarta nel ranking, ad essere la favorita. Il tricolore verrà rappresentato da diverse tenniste: la diciottenne Federica Urgesi, decima nel ranking mondiale, Francesca Pace e Alessandra Teodosescu. Nella categoria maschile, invece, sono due gli italiani iscritti: Federico Bondioli, tredicesimo in classifica, e Federico Cinà. A questi nomi si aggiungeranno quelli di chi riuscirà a superare la fase di ...