Trentacinquesima giornata Serie A 2022 2023 | le designazioni arbitrali

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’ Aia reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la/023 in programma tra venerdì 12 e lunedì 15 maggio: GLI ARBITRI DESIGNATI LAZIO-LECCE: 12/05 h. 20.45 Arbitro: Maresca Assistenti: Costanzo-Passeri Iv uomo: Sacchi Var: Fabbri Avar: Longo S. SALERNITANA-ATALANTA: 13/05 H. 15.00 Arbitro: Piccinini Assistenti: Mokhtar-Palermo Iv uomo: Camplone Var: Nasca Avar: Sozza SPEZIA-MILAN: 13/05 h. 18.00 Arbitro: Doveri Assistenti: Bindoni-Bresmes Iv: Pairetto Var: Marini Avar: ...

Sarà l'arbitro Cosso di Reggio Calabria a dirigere Monza-Napoli 35esima giornata di Serie A. Assistenti: Tolfo-Massara. IV Uomo: Rutella. VAR: Forneau-Mariani ...Inter-Sassuolo si giocherà sabato alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’AIA ha appena reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per la trentacinquesima giornata di Ser ...