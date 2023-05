Tragico incidente a Roma | scontro tra due auto | morta 74enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Non ce l’ha fatta, purtroppo, la donna di 74 anni che lunedì mattina, lo scorso 8 maggio, intorno alle 7.45, è rimasta coinvolta in un terribilestradale a. Prima lotra le due, poi quella corsa terminata su altre vetture in sosta. Un impatto violento e fatale, che non le ha lasciato scampo: la, dopo ore di agonia, èin ospedale, il suo cuore ha smesso di battere per via di quelle ferite troppo gravi.le ain via Filippo Smaldone Stando a una primissima ricostruzione, a scontrarsi in via Filippo Smaldone, all’altezza di via Giacomo Bresadola sarebbero state due: una Opel Corsa, condotta dalla vittima, e una Renault Megane che aveva al volante una donna ...