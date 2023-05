Traffico Roma del 10-05-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Luceverdeun buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna continuano gli spostamenti del orario di punta tra laFiumicino e la Tuscolanaintenso Anche in interna sempre tra Cassia bis Salaria e successivamente tra Nomentana e Prenestina ti viaggia senza difficoltà di rilievo sulla Urbano della A24 mentre sulla tangenziale est ilmaggiore è presente tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni è acittà al Foro Italico Sono in corso gli internazionali di tennis Fino al prossimo 21 Maggio piùprevisto in tutta l’area Per lo svolgimento dell’evento sportivo inoltre vi ricordiamo che è possibile raggiungere le complesso con il tram 2 in partenza da Piazzale Flaminio infine ...