Traffico Roma del 10-05-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna circolazione sostenuta e rallentata tra Pontina e Appia in aumento gli spostamenti anche in interna Come di consueto tra Cassia bis e Prenestina si viaggia senza disagi sul tratto Urbano della A24 mentre sulla tangenziale est e gli spostamenti sono maggiormente concentrati tra viale Tor di Quinto e via Salaria verso San Giovanni maltempo e pioggia segnalata sui percorsi autostradali che collegano la città dicon le regioni confinanti quando piove lo ricordiamo in autostrada il limite massimo di velocità scende a 110 km orari e al Foro Italico Sono in corso gli internazionali di tennis piùprevisto in questi giorni in tutta la zona Per lo svolgimento dell’evento lavori e chiusure in fascia notturna su via ...