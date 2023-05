Traffico Roma del 10-05-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto temporaneamente chiuso il tratto della sopraelevata della tangenziale est tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni per la presenza di olio sulla carreggiata e contestualmente chiuse le rampe di Largo Passamonti e di via dei Galli inevitabile la formazione di code sia sul tratto della A24 tra Settecamini e la tangenziale che sulla tangenziale Tra Nomentana e San Lorenzo verso San Giovanni code sempre in tangenziale Tra via di Pietralata e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la carreggiata interna del raccordo concludi tra Casilina ed Ardeatina code anche lungo la carreggiata esterna tra Prenestina e Nomentana e tra Cassia e Aureliaincolonnato sulla via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti verso centro stessa situazione sulla via Salaria tra la ...