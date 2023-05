Traffico di migranti sulla rotta balcanica | Gratteri | ricostruiti gli step dei viaggi

(Di mercoledì 10 maggio 2023) "Questa indagine è per noi importantissima perché abbiamo ricostruito tutti i passaggi deiche, partendo dalla Siria, arrivano in Europa. Si tratta di un'associazione a delinquere che porta...

L’operazione è stata condotta con l’impiego di poliziotti appartenenti al Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine ed alla Squadra Mobile di Crotone, in collaborazione con la S ...Ascolta l'articolo “Oggi che sono a Milano per affrontare i temi della sicurezza di quest’area metropolitana sono state effettuate due importanti operazioni, entrambe coordinate dalla Direzione distre ...