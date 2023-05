Traffico di migranti sulla rotta balcanica | 29 arresti Indagine partita da Catanzaro

Abbonati per leggere anche Leggi anche, il nuovo: i pirati assaltano i barchini per rubare il motore Tunisia, convalidato l'arresto del leader islamico Ghannouchi. Gli Usa: ...... la Grecia, il Belgio, la Germania, la Svezia, l'Inghilterra, il Belgio e il Marocco "E' stato smantellato un gruppo malavitoso capace di garantire l'arrivo a destinazione di migliaia di, in ..."E' stato smantellato un gruppo malavitoso capace di garantire l'arrivo a destinazione di migliaia di, in transito per l'Italia dalla c.d. rotta balcanica marittima, attraverso l'uso di ...

Traffico di migranti sulla rotta balcanica, 29 arresti la Repubblica

Sono 29 le persone arrestate perché fortemente indiziate di appartenere ad una associazione transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ee al riciclaggio del denaro. L’opera ...Il meccanismo «È stato smantellato un gruppo malavitoso capace di garantire l'arrivo a destinazione di migliaia di migranti, in transito per l'Italia dalla rotta balcanica marittima, attraverso l'uso ...