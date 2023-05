‘Traditori’ di Paolo Borrometi fa sorgere il dubbio che la democrazia sia stata applicata davvero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nell’ambiente dell’antimafia si sente spesso usare il termine “traditori”, parola che indica specificatamente chi, dopo aver prestato giuramento sulla Costituzione italiana, sceglie in piena coscienza e libertà di venire meno ai doveri assunti con quel giuramento. Succede molto raramente che le aule di giustizia vedano imputati i traditori dello Stato e, ancora più raramente, che costoro vengano dichiarati definitivamente colpevoli. Ma questo non impedisce agli intellettuali e, più specificatamente, ai giornalisti di andare oltre la verità giudiziaria (che, perseguendo solo reati penali, ha necessariamente una visione limitata) e di indagare, dal punto di vista storico, sulle vicende che hanno segnato, nel bene e nel male, il nostro Paese e la vita di tutti i cittadini. C’è da dire che di intellettuali che si assumono questo onere (perché, come ben spiegava George Orwell, dire la ...