La trattativa per ilè iniziata" le parole in conferenza stampa. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")}):document.addEventListener("...... 2023 17.57 - Dopo aver raggiunto l'accordo per il nuovo contratto, ecco ulteriori dettagli sulimminenteRafael Leao e il Milan. Come riferito dal giornalista Luca Bianchin ai microfoni ...Alla vigilia della semifinale di andata di Champions LeagueMilan e Inter, Paolo Maldini , è tornato a parlare sia delle condizioni di Leao che dell'imminente firma suldi contratto del giocatore portoghese: ' Leao Non stava bene, è un giocatore ...

Tra rinnovo e garanzie, futuro incerto per De Gea al Manchester United ItaSportPress

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Le imprese aspettano una risposta allo loro apertura al dialogo dal 22 febbraio, quando i sindacati hanno interrotto il negoziato unilateralmente e hanno proclamato lo sciopero ...