Tour di Erica Mou 2023 | le date in programma

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Mercoledì 10 maggio riparte ildiMou con una serie di nuovi appuntamenti. Lo spettacolo che la cantautrice porterà in giro per l’Italia è una commistione tra performance musicale e reading letterari, in cui parole e musica si completano per dare vita ad un’esibizione unica. Ad accompagnarla sul palco ci saranno anche Flavia Massimo al violoncello e il polistrumentista Molla. Artista poliedrica e sensibile,Mou è attiva da oltre dieci anni sulla scena musicale, con 6 album alle spalle e una scrittura capace di unire la grande tradizione cantautoriale italiana alle sonorità pop-folk tipiche del Nord Europa. Dopo aver partecipato a Sanremo Giovani nel 2012, ottenendo il premio della Critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Radio TV, la cantautrice ha collaborato con produttori di fama internazionale come Valgeir ...

ERICA MOU annuncia le date del nuovo tour Inside Music & Movies

