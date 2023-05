Torremaggiore | parla Tefta | «Gessica Malaj uccisa dal padre per difendermi» L’ipotesi della gelosia per le amicizie della 16enne

Leggi su open.online

(Di mercoledì 10 maggio 2023) «mi voleva difendere. Si è messa davanti a me e così mio marito l’ha colpita per le cose che lei ha detto»., sopravvissuta alla tragedia di, spiega così la mortefigliaper mano del marito Taulant. La donna nega di aver avuto un rapporto con Massimo De Santis, ammazzato a coltellate. E c’è un giallo sulle telecamere installate in casa. Secondo le indagini le avrebbe messe il marito per controllare la moglie. Secondo la donna le avrebbe messe lei per controllare il marito. Perché lui, riporta La Stampa, in passato avrebbe molestato. Ed era geloso delle. Fatti sui quali non risultano, però, denunce alle forze ...