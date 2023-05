Toro Scatenato torna in sala | un capolavoro che va visto sul grande schermo

(Di mercoledì 10 maggio 2023)(Raging Bull, 1980),to eccezionalmente sultra l’8 e il 10 maggio in una scintillante versione in 4k, inizia con un’eleganza elusiva, tutto il contrario della furia cieca cui da spettatori verremo sottoposti per tutta la durata della pellicola. Sull’intermezzo della Cavalleria Rusticana di Mascagni, una figura di pugile, solitario – il Jake LaMotta disegnato da Robert DeNiro – si muove a rallentatore, figurina danzante minuscola su di un ring enorme (Scorsese ne utilizzò uno volutamente ben piùdel normale), che lo fagocita e minimizza. Le corde nodose del ring, gigantesche in primissimo piano, delimitano un recinto cui il protagonista non può e potrà sfuggire. Sebbene quei margini, prima che fisici, siano tutti nella sua testa, un confine, e ...

carriera di Robert De Niro Premio Oscar nel 1975 per la sua interpretazione del boss Vito Corleone ne Il padrino - Parte II e quindi nuovamente insignito della statuetta nel 1981 con

Toro scatenato torna in sala. Fu la rivincita di Scorsese, è la sfida del cinema L'HuffPost

