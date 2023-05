Tom Hanks contro la cancel culture | Decido io cosa mi offende

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 10 maggio 2023) in una recente intervista, anche il due volte Premio Oscar ha discusso della tendenza di Hollywood ad ostracizzare alcuni personaggi. Impegnato nella promozione del suo romanzo, The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece, Tomha trovato il tempo di discutere della cosiddetta "", fenomeno sulla bocca di tutti negli ultimi tempi a Hollywood. "Sono dell'idea che qui siamo tutti adulti. Dobbiamo avere fiducia nella nostra sensibilità e non lasciare che qualcuno decida perpossiamo o non possiamo sentirci offesi", ha dichiaratocon la sua consueta pacatezza a NBC News. "Lasciate che sia io a decidereminon mi. Sarei contrario a leggere qualsiasi libro di qualsiasi epoca ...